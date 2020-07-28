Спорткомплекс в Дзержинске намерен через суд взыскать с Киркорова 50 тысяч рублей

Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Дзержинске Нижегородской области подал иск в Арбитражный суд Москвы к эстрадному певцу Филиппу Киркорову с требованием выплатить 50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные из картотеки.
Отмечается, что иск поступил в суд 27 июля и пока не принят к производству. Суть претензий в материалах не проясняется.
По данным СМИ, Киркоров в 2018 году выступал в физкультурно-оздоровительном комплексе "Ока" с шоу "Я" и ещё один концерт должен был состояться на этой же площадке в ноябре 2019 года. Однако он был отменён из-за технических неполадок.
В ФОКе "Ока" рассказали, что иск как раз и связан с отменой прошлогоднего концерта. Артист не выплатил штрафные неустойки по заключённому договору, пояснили РИА "Новости". По словам собеседника агентства, выступление было отменено по инициативе Киркорова.
Сам певец пока не дал комментариев по этому поводу.