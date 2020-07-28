Спорткомплекс в Дзержинске намерен через суд взыскать с Киркорова 50 тысяч рублей

Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Дзержинске Нижегородской области подал иск в Арбитражный суд Москвы к эстрадному певцу Филиппу Киркорову с требованием выплатить 50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные из картотеки.

Отмечается, что иск поступил в суд 27 июля и пока не принят к производству. Суть претензий в материалах не проясняется.

По данным СМИ, Киркоров в 2018 году выступал в физкультурно-оздоровительном комплексе "Ока" с шоу "Я" и ещё один концерт должен был состояться на этой же площадке в ноябре 2019 года. Однако он был отменён из-за технических неполадок.

В ФОКе "Ока" рассказали, что иск как раз и связан с отменой прошлогоднего концерта. Артист не выплатил штрафные неустойки по заключённому договору, пояснили РИА "Новости". По словам собеседника агентства, выступление было отменено по инициативе Киркорова.