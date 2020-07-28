Сын решил сдать квартиру Бари Алибасова за полмиллиона

Объявление о сдаче в аренду квартиры Бари Алибасова за 500 тысяч рублей в месяц размещено на сайте ЦИАН, решение принято в связи с тем, что продюсер будет долго отсутствовать в Москве, сообщил Лайфу PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Арендодателем выступает сын Алибасова. Снять квартиру можно будет с сентября этого года. Сам Бари в это время отправится в Калининград, где будет проходить реабилитацию после выписки из психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева.

— Бари Алибасову требуются деньги на необходимые реабилитационные процедуры и восстановление здоровья, в Москве его долгое время не будет, поэтому было принято решение сдать квартиру в аренду, — сказал Горжанкин.

Как заявил сын артиста, в квартире можно не только жить, но и снимать видеоблоги, кино и сериалы, а также проводить закрытые мероприятия. В объявлении говорится, что жильё в Мерзляковском переулке обладает "ярким оригинальным стилем", общая площадь квартиры — 220 квадратных метров, располагается она на четвёртом этаже дома 1902 года постройки.

Напомним, в июне 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и лечился в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 млн рублей в качестве компенсации за отравление.

Затем разразился новый скандал. Экс-адвокат семьи Шукшиных Юлиан Соболев написал в СК РФ заявление на Бари Алибасова. Юрист считает, что музыкант обманом забрал квартиру у своей 81-летней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Позже сын Алибасова заявил о покушении на отца. Среди подозреваемых он назвал помощника родителя Андрея Назарова, экс-участника группы "Интеграл" Валерия Юрина и Ольгу Шукшину. По его мнению, недоброжелателями двигало желание заполучить недвижимость.