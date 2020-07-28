Врач рассказал, как коронавирус влияет на сексуальную жизнь мужчин

Коронавирусу не так просто попасть в репродуктивную систему мужчины, заявил ведущий научный сотрудник отдела ВРТ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России уролог-андролог Сергей Боголюбов.
— Попадание возможно только через кровь, а такое может произойти лишь при выраженном поражении ткани лёгких, то есть при тяжёлом течении заболевания, — цитирует эксперта РИА "Новости".
Боголюбов отметил, что, согласно выводам китайских и американских учёных, у около 15% обследованных мужчин в острый период болезни выявили в сперме коронавирус, а в стадии выздоровления CoViD-19 нашли у 8%. Но пока нет данных, как долго вирус может сохраняться в эякуляте после выздоровления, в этом направлении требуются более масштабные исследования, подчеркнул врач.
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Кроме того, на сегодняшний день эксперты не могут достоверно утверждать и о влиянии коронавируса на созревание сперматозоидов, так как прошло ещё недостаточно времени. Но, как отметил уролог, лихорадка, интоксикация организма, приём антибиотиков и противовирусных препаратов, гипоксия, которые сопровождают болезнь, имеют определённые последствия для репродуктивной функции.
Также пока нет информации о передаче CoViD-19 половым путём. По словам Боголюбова, все известные на сегодня коронавирусы полностью исчезали из организма после выздоровления. Однако специалист предупредил, что у переболевших вирусом может начаться нарушение фертильной функции, которое проявляется в снижении сексуального влечения, уменьшении уровня тестостерона в крови и других симптомах. Уролог отметил, что в этом случае важен период реабилитации, качественное питание, отдых, физкультура, витаминизация и достаточный сон.