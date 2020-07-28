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СМИ: Евросоюз не станет открывать границы с Россией минимум до середины августа

Такое решение в организации приняли после изучения статистики.

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Фото © Pixabay

Евросоюз снова не собирается включать Россию в список не входящих в сообщество стран, с которыми члены ЕС могут открыть границы, информирует ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государств, входящих в союз.

Нет, РФ в этот список пока что не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано, — приводит агентство слова собеседника.

Граница между Финляндией и Россией будет закрыта до 25 августа

В генконсульстве назвали условия, при которых ограничения снимут.

Обновлённый белый список Брюссель опубликует в ближайшие дни, а в следующий раз его будут пересматривать уже в середине августа.

Напомним, всего с начала эпидемии в России на данный момент зафиксировано 818 120 случаев во всех 85 регионах. При этом Минздрав увидел формирование в Москве массового иммунитета.

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