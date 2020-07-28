Героем себя не считает. 10-летний мальчик спас маму из тонущего автомобиля под Красноярском

В Красноярском крае десятилетний мальчик спас себя и маму из упавшего в пруд автомобиля. После этого им пришлось пройти около четырёх километров до деревни, так как другой возможности позвать на помощь не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл 25 июля. Мария и её сын Костя ехали по узкой дороге, в один момент машину занесло, она съехала с дороги и упала в пруд.
— Произошло всё очень быстро, мы оказались в воде. Двери заблокировались, и я, честно сказать, впала в ступор, ко всему уже была готова. И тут услышала голос сына, который окликает меня: "Мама!" — рассказала женщина.
Оказалось, что школьник сумел сориентироваться и открыл задние двери автомобиля. Сначала из тонущей машины выбрался он сам, следом за ним — его мама. Они благополучно добрались до берега, а авто ушло на дно пруда — на глубину около пяти метров. Однако на этом испытания женщины и мальчика не закончились. Им пришлось пройти около четырёх километров до деревни, чтобы попросить о помощи, так как телефоны ушли на дно вместе с машиной. Проезжающие мимо водители никак не реагировали на мокрых с головы до ног маму и сына.
Мария рассказала, что Костю особо никто плавать не учил и он никогда не был в подобных ситуациях.
— Он мне потом сказал: если бы я не выплыла, он бы за мной нырял, — поделилась женщина.
В Москве сотрудник Росгвардии в одиночку спас девочку во время пожараПосле этого он связался с её родственниками и дождался их приезда.
А Костя в свою очередь отметил, что не считает себя героем, а "просто маму спасал".
Напомним, ранее Лайф рассказывал про 15-летнего подростка из Омска, который спас тонущих девушек ценой своей жизни. Школьник вытолкнул утопающих на берег, но сам уже не смог выбраться из воды. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.