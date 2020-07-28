Героем себя не считает. 10-летний мальчик спас маму из тонущего автомобиля под Красноярском

В Красноярском крае десятилетний мальчик спас себя и маму из упавшего в пруд автомобиля. После этого им пришлось пройти около четырёх километров до деревни, так как другой возможности позвать на помощь не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл 25 июля. Мария и её сын Костя ехали по узкой дороге, в один момент машину занесло, она съехала с дороги и упала в пруд.

— Произошло всё очень быстро, мы оказались в воде. Двери заблокировались, и я, честно сказать, впала в ступор, ко всему уже была готова. И тут услышала голос сына, который окликает меня: "Мама!" — рассказала женщина.

Оказалось, что школьник сумел сориентироваться и открыл задние двери автомобиля. Сначала из тонущей машины выбрался он сам, следом за ним — его мама. Они благополучно добрались до берега, а авто ушло на дно пруда — на глубину около пяти метров. Однако на этом испытания женщины и мальчика не закончились. Им пришлось пройти около четырёх километров до деревни, чтобы попросить о помощи, так как телефоны ушли на дно вместе с машиной. Проезжающие мимо водители никак не реагировали на мокрых с головы до ног маму и сына.

Мария рассказала, что Костю особо никто плавать не учил и он никогда не был в подобных ситуациях.

— Он мне потом сказал: если бы я не выплыла, он бы за мной нырял, — поделилась женщина.

А Костя в свою очередь отметил, что не считает себя героем, а "просто маму спасал".