СМИ сообщили об обнаружении пропавшего в Бурятии более недели назад Ан-2. Но спасатели не подтверждают

Самолёт Ан-2, вылетевший из посёлка Кырен в Бурятии 19 июля и пропавший с радаров, обнаружен с воздуха в Иркутской области. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, Ан-2 нашли в Усольском районе. Однако источник "Интерфакса" сообщает, что обнаруженные обломки принадлежат другому самолёту той же авиакомпании "Феникс", который совершил жёсткую посадку летом 2019 года.
— Обнаруженные обломки не соответствуют бортовому номеру пропавшего на минувшей неделе Ан-2, — пояснил он.
Также информацию об обнаружении самолёта не подтвердили РИА "Новости" в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.
К поискам подключились родственники. В Бурятии вторую неделю не могут найти пропавший с радаров Ан-2В поисках шести человек поисковики прочёсывают лес.
Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка.