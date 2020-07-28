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СМИ сообщили об обнаружении пропавшего в Бурятии более недели назад Ан-2. Но спасатели не подтверждают

На борту судна находилось шесть человек.

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Фото © Pixabay

Самолёт Ан-2, вылетевший из посёлка Кырен в Бурятии 19 июля и пропавший с радаров, обнаружен с воздуха в Иркутской области. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Ан-2 нашли в Усольском районе. Однако источник "Интерфакса" сообщает, что обнаруженные обломки принадлежат другому самолёту той же авиакомпании "Феникс", который совершил жёсткую посадку летом 2019 года.

Обнаруженные обломки не соответствуют бортовому номеру пропавшего на минувшей неделе Ан-2, — пояснил он.

Также информацию об обнаружении самолёта не подтвердили РИА "Новости" в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.

К поискам подключились родственники. В Бурятии вторую неделю не могут найти пропавший с радаров Ан-2

В поисках шести человек поисковики прочёсывают лес.

Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка.

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