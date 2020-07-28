СМИ сообщили об обнаружении пропавшего в Бурятии более недели назад Ан-2. Но спасатели не подтверждают

Самолёт Ан-2, вылетевший из посёлка Кырен в Бурятии 19 июля и пропавший с радаров, обнаружен с воздуха в Иркутской области. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Ан-2 нашли в Усольском районе. Однако источник "Интерфакса" сообщает, что обнаруженные обломки принадлежат другому самолёту той же авиакомпании "Феникс", который совершил жёсткую посадку летом 2019 года.

— Обнаруженные обломки не соответствуют бортовому номеру пропавшего на минувшей неделе Ан-2, — пояснил он.

Также информацию об обнаружении самолёта не подтвердили РИА "Новости" в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.