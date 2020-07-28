Мультфильм "Маша и медведь" вошёл в пятёрку любимых детских шоу в мире

Российский мультфильм "Маша и медведь" вошёл в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире. Об этом рассказали в пресс-службе компании Animaccord, сославшись на данные международного исследовательского агентства Kidz Global, передаёт ТАСС.

Исследование было проведено в формате онлайн-интервью весной 2020 года. В нём приняло участие свыше 60 тысяч респондентов из 43 стран мира. Мультсериал оказался в пятёрке лидеров среди девочек до шести лет в мире. Он также вошёл в топ-5 среди аудитории детей того же возраста в Европе и Латинской Америке.

В прошлом году мультфильму исполнилось 10 лет. Он переведён на 39 языков и является единственным российским анимационным проектом, удостоенным четырёх бриллиантовых "кнопок" — наград YouTube.