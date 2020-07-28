Мультфильм "Маша и медведь" вошёл в пятёрку любимых детских шоу в мире

Российский мультфильм "Маша и медведь" вошёл в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире. Об этом рассказали в пресс-службе компании Animaccord, сославшись на данные международного исследовательского агентства Kidz Global, передаёт ТАСС.
Исследование было проведено в формате онлайн-интервью весной 2020 года. В нём приняло участие свыше 60 тысяч респондентов из 43 стран мира. Мультсериал оказался в пятёрке лидеров среди девочек до шести лет в мире. Он также вошёл в топ-5 среди аудитории детей того же возраста в Европе и Латинской Америке.
Серия "Маши и Медведя" набрала более 4 млрд просмотров на YouTubeЭто единственный анимационный ролик, который входит в десятку самых просматриваемых видео за всё время существования платформы.
В прошлом году мультфильму исполнилось 10 лет. Он переведён на 39 языков и является единственным российским анимационным проектом, удостоенным четырёх бриллиантовых "кнопок" — наград YouTube.
Ранее Лайф писал, что эпизод мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.