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Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с заражённым коронавирусом

Главе региона диагностировали пневмонию, у него несколько дней держится высокая температура.

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Фото © Александр Рюмин / ТАСС

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин лёг в больницу после контакта с носителем CoViD-19. Глава региона сдал тест на наличие коронавирусной инфекции в организме, он ждёт результатов анализов.

По словам Копина, в течение нескольких дней у него держится высокая температура.

Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов, — написал губернатор под фотографией из медучреждения, которую опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Копин напомнил подписчикам, что пандемия коронавируса ещё не закончилась. Он призвал к соблюдению социальной дистанции, мытью рук и ношению масок в общественных местах. Глава Чукотки также попросил людей беречь себя и близких.

Губернатор Чукотки передал свою зарплату на помощь в профилактике CoViD-19

О какой сумме идёт речь, неизвестно.

Ранее учёные из Австралии назвали маску, надёжнее всего защищающую от коронавируса.

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