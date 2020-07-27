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Третий этап испытания вакцины против коронавируса начался в США

Участие в нём примут около 30 тысяч человек по всей стране.

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Фото © Pixabay

В США стартовал третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Разрешение на это дало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США. Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс.

В 89 центрах на всей территории США начинается третий этап клинических испытаний, в котором будут участвовать до 30 тысяч человек, — отметил Пенс.

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Глава Белого дома также пообещал, что Штаты поделятся препаратом с другими странами мира.

Он также напомнил, что на программу разработки вакцины было выделено 10 миллиардов долларов. По словам Пенса, для того чтобы вакцинировать жителей США, власти приобретают около миллиарда шприцев и игл.

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