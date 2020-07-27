Третий этап испытания вакцины против коронавируса начался в США

В США стартовал третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Разрешение на это дало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США. Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс.

— В 89 центрах на всей территории США начинается третий этап клинических испытаний, в котором будут участвовать до 30 тысяч человек, — отметил Пенс.