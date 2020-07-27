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Временный президент Боливии сообщила, что излечилась от CoViD-19

Она поблагодарила всех за поддержку и заявила, что возвращается к нормальной работе.

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Фото © ТАСС / AP

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила на своей странице в "Твиттере", что ей удалось излечиться от коронавирусной инфекции.

Спасибо… за поддержку во время моей болезни. Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе, — написала глава государства.

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Сейчас Роберт О'Брайен находится в изоляции.

Напомним, о том, что у Аньес выявили коронавирус, стало известно 9 июля. Её тест на CoViD-19 дал положительный результат, однако, как заявляла и.о. президента Боливии, чувствовала она себя хорошо и работала, находясь на изоляции.

Ранее Лайф сообщал, что побороть коронавирус удалось также президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Он рассказывал, что его тест на CoViD-19 оказался отрицательным.

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