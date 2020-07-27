Временный президент Боливии сообщила, что излечилась от CoViD-19

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила на своей странице в "Твиттере", что ей удалось излечиться от коронавирусной инфекции.
— Спасибо… за поддержку во время моей болезни. Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе, — написала глава государства.
У советника Трампа по нацбезопасности подтвердился коронавирусСейчас Роберт О'Брайен находится в изоляции.
Напомним, о том, что у Аньес выявили коронавирус, стало известно 9 июля. Её тест на CoViD-19 дал положительный результат, однако, как заявляла и.о. президента Боливии, чувствовала она себя хорошо и работала, находясь на изоляции.
Ранее Лайф сообщал, что побороть коронавирус удалось также президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Он рассказывал, что его тест на CoViD-19 оказался отрицательным.