Названы продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях человека

Учёные-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова сообщили, о каких недугах говорит пристрастие человека к определённым продуктам.

Специалисты в эфире телеканала "Россия-1" отметили, что тяга к сырам и другим кисломолочным продуктам может свидетельствовать о развитии у человека остеопороза – нарушения структуры костной ткани. По их словам, в такой еде содержится много кальция и фосфора, нехватку которых стремится восполнить организм. Эксперт добавила, что сыр является калорийным продуктом, поэтому здоровой заменой ему станет брокколи, в которой также содержатся полезные элементы.

Кроме того, учёные рассказали, что желание часто есть шоколад может быть связано с тем, что человек находится в состоянии хронического стресса. В этом продукте содержится аминокислота триптофан, которая помогает преодолеть утомляемость.

— Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана, — посоветовали специалисты.

Они также сообщили, что желание съесть что-то острое говорит о том, что в организме могла появиться инфекция или же нарушен метаболизм. Эксперты рекомендовали в таком случае есть квашеную капусту.