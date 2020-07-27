МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало в Посольство России в Киеве ноту протеста из-за проведения военно-морского парада на территории Севастополя. Об этом сообщает официальный сайт МИД Незалежной.

— Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 без согласования с украинской стороной так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины, — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне в Севастополе прошёл парад в честь Дня Военно-морского флота. Присутствующие смогли увидеть и новейшую технику, и старейшее действующее судно ВМФ России — "Коммуна". Кроме того, на параде были представлены уникальные образцы судов. Зрители увидели один из новейших кораблей флота — тральщик "Иван Антонов", ракетный корабль "Вышний Волочёк", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал" и другие.