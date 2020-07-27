Трамп — о телефонном разговоре с Путиным: Это было очень продуктивно

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов во время мероприятия в штате Северная Каролина, назвал продуктивными его недавние телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Белого дома не стал конкретизировать, обсуждались ли главами двух стран приписываемые Москве американскими СМИ попытки вознаградить талибов за убийство военных США.

— Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно, — добавил Трамп.