Трамп — о телефонном разговоре с Путиным: Это было очень продуктивно

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов во время мероприятия в штате Северная Каролина, назвал продуктивными его недавние телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава Белого дома не стал конкретизировать, обсуждались ли главами двух стран приписываемые Москве американскими СМИ попытки вознаградить талибов за убийство военных США.
— Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно, — добавил Трамп.
Путин рассказал Трампу, что в Москве с коронавирусом "всё очень неплохо"Лидеры также обсудили меры, которые принимались в России для борьбы с CoViD-19.
Напомним, лидеры двух стран сумели пообщаться по телефону 23 июля. Во время разговора с президентом РФ Трамп выразил надежду, что получится избежать дорогостоящей гонки вооружений между Штатами, Россией и Китаем.