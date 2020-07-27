Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трамп — о телефонном разговоре с Путиным: Это было очень продуктивно

Лидеры двух стран провели переговоры 23 июля.

195

Фото © Официальный сайт президента России

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов во время мероприятия в штате Северная Каролина, назвал продуктивными его недавние телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Белого дома не стал конкретизировать, обсуждались ли главами двух стран приписываемые Москве американскими СМИ попытки вознаградить талибов за убийство военных США.

Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно, — добавил Трамп.

Путин рассказал Трампу, что в Москве с коронавирусом "всё очень неплохо"

Лидеры также обсудили меры, которые принимались в России для борьбы с CoViD-19.

Напомним, лидеры двух стран сумели пообщаться по телефону 23 июля. Во время разговора с президентом РФ Трамп выразил надежду, что получится избежать дорогостоящей гонки вооружений между Штатами, Россией и Китаем.

Выбор редакции

Loading...