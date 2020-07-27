СМИ: Россияне стали активнее интересоваться паспортами других стран

Россияне на фоне пандемии коронавируса стали активно интересоваться возможностью оформления второго гражданства и вида на жительство в других странах. Об этом сообщает Forbes.
— Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей, — заявила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.
В марте спрос вырос на 20% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Больше всего россиян заинтересовали Португалия, островные государства Карибского бассейна, Кипр и Мальта.
Чьих туристов больше всего ждут. Опубликован новый рейтинг паспортов по привлекательностиРоссийский паспорт стабильно занимает в рейтинге 51-е место из почти 200.
По словам экспертов, рост на гражданства стран Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис) объясняется скидками на так называемые золотые паспорта. Ряд стран, к примеру, позволяют получить ВНЖ с инвестициями от $100 000.