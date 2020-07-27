Будут храниться отдельно. Библиотеки должны убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Российские библиотеки должны будут при формировании книжных фондов соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в нём говорится о том, что книги с маркировкой "18+" нужно хранить отдельно от других изданий.

— Библиотеки, посетителями и (или) пользователями которых являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в своих помещениях и на территориях библиотек обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку "18+" или с текстовым предупреждением "Запрещено для детей", — сказано в документе.