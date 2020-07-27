Будут храниться отдельно. Библиотеки должны убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Российские библиотеки должны будут при формировании книжных фондов соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в нём говорится о том, что книги с маркировкой "18+" нужно хранить отдельно от других изданий.
— Библиотеки, посетителями и (или) пользователями которых являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в своих помещениях и на территориях библиотек обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку "18+" или с текстовым предупреждением "Запрещено для детей", — сказано в документе.
Биолог зажарил своего самого преданного читателя, который в прямом смысле вырос на его книгеАвтор книги о грибах Мерлин Шелдрейк, похоже, разбирается не только в биологии, но и в маркетинге. Новую работу учёного активно обсуждают в Сети, и вот почему.
Теперь такие книги должны быть размещены либо в отдельном помещении, которое закрывается на ключ, либо в общем зале, но тогда они должны стоять в отдельном шкафу, расположенном вне доступа несовершеннолетних детей. Также они могут находиться в зале, который предназначен только для совершеннолетних граждан.