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Регион
Опубликовано 27 июля 2020, 22:35
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Анкеты и даже 14-дневная изоляция. Россиянам рассказали правила поездок за границу

На борт самолёта граждане смогут попасть лишь после того, как у них измерят температуру.

Попасть в Турцию или Танзанию российские граждане могут без справки об отрицательном тесте на коронавирус, однако в полёте им нужно будет заполнить специальную анкету. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Перед началом полёта у всех пассажиров будет замеряться температура, а на борт они смогут попасть только при отсутствии симптомов вируса. Для поездок в Турцию в специальной анкете нужно будет указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные о состоянии здоровья и контакты.

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При полёте в Танзанию в анкете нужно будет указать данные своих документов, название отеля, туристической компании, данные для связи с туристом и сообщить о наличии либо отсутствии симптомов CoViD-19.

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А вот россияне, которые отправятся в Великобританию, будут вынуждены после прилёта в Соединённое Королевство отправиться на 14-дневный карантин. Его нарушение карается штрафом в размере от 100 фунтов.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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