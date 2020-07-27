Анкеты и даже 14-дневная изоляция. Россиянам рассказали правила поездок за границу

На борт самолёта граждане смогут попасть лишь после того, как у них измерят температуру.

Попасть в Турцию или Танзанию российские граждане могут без справки об отрицательном тесте на коронавирус, однако в полёте им нужно будет заполнить специальную анкету. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Перед началом полёта у всех пассажиров будет замеряться температура, а на борт они смогут попасть только при отсутствии симптомов вируса. Для поездок в Турцию в специальной анкете нужно будет указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные о состоянии здоровья и контакты.

При полёте в Танзанию в анкете нужно будет указать данные своих документов, название отеля, туристической компании, данные для связи с туристом и сообщить о наличии либо отсутствии симптомов CoViD-19.