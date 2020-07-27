Анкеты и даже 14-дневная изоляция. Россиянам рассказали правила поездок за границу

Попасть в Турцию или Танзанию российские граждане могут без справки об отрицательном тесте на коронавирус, однако в полёте им нужно будет заполнить специальную анкету. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Перед началом полёта у всех пассажиров будет замеряться температура, а на борт они смогут попасть только при отсутствии симптомов вируса. Для поездок в Турцию в специальной анкете нужно будет указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные о состоянии здоровья и контакты.
"Мы очень соскучились!" Владельцы отелей и ресторанов Турции ждут россиян на отдых — видеоРанее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
При полёте в Танзанию в анкете нужно будет указать данные своих документов, название отеля, туристической компании, данные для связи с туристом и сообщить о наличии либо отсутствии симптомов CoViD-19.
Россияне массово бросились искать авиабилеты в Танзанию. Запросов стало в 70 раз большеМежду тем путешествие в эту восточноафриканскую страну стоит недёшево — 150 тысяч рублей.
А вот россияне, которые отправятся в Великобританию, будут вынуждены после прилёта в Соединённое Королевство отправиться на 14-дневный карантин. Его нарушение карается штрафом в размере от 100 фунтов.