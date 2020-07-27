В Вооружённых силах России от коронавируса вылечилось более 8,7 тысячи человек

Более 8,7 тысячи российских военных выздоровели после прохождения лечения от коронавируса, в том числе 64 человека за прошедшие сутки. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

— За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровело 64 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ увеличилась до 8709 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди гражданского населения количество вылечившихся пациентов выросло до 1024 человек. На сегодняшний день в органах управления, объединениях, соединениях, воинских частях 1119 военнослужащих больны коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов — 190 военных.