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В Вооружённых силах России от коронавируса вылечилось более 8,7 тысячи человек

Среди гражданского персонала от CoViD-19 вылечилось 1024 пациента.

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Фото © ТАСС / PA Images

Более 8,7 тысячи российских военных выздоровели после прохождения лечения от коронавируса, в том числе 64 человека за прошедшие сутки. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровело 64 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ увеличилась до 8709 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди гражданского населения количество вылечившихся пациентов выросло до 1024 человек. На сегодняшний день в органах управления, объединениях, соединениях, воинских частях 1119 военнослужащих больны коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов — 190 военных.

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса в мире

Глава организации отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло практически вдвое.

В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.

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