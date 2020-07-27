Можно порвать рот. Самые дорогие и самые большие бургеры в мире

Такой, какой есть

Первые "булки с мясом и овощами" в США начали подавать к столу ещё в середине 1800-х годов. Однако лишь в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг из Нью-Хейвена начал продавать первые гамбургеры — пищу быстрого приготовления, на которой через несколько десятилетий предприимчивые американцы начали делать огромные состояния. Рецепт Лессинга не был оригинальным: он использовал традиционный немецкий бифштекс и две круглые булочки с соусом и листком салата.

Два десятка лет спустя в Канзасе открылся первый фастфуд-ресторан White Castle — "головное" заведение одной из старейших в мире фастфуд-франшиз. Четверть века мясное лакомство быстрого приготовления продавалось по цене в пять центов, чем и обеспечило владельцев первого ресторана постоянной прибылью и преданными клиентами. Чуть позднее, когда к индустрии фастфуда все более-менее привыкли, вместо относительно недорого мяса в гамбургерах начали использовать мясо высшего сорта. Особенную популярность такие "стейкбургеры" получили в финансовых столицах мира, где запрос на еду премиум-сегмента особенно высок.

Самые успешные

С момента первой продажи гамбургера и первого открытого заведения стало понятно, что продавать фастфуд можно по-разному. Делать мясную или куриную котлету одинаково вкусной на разных континентах смогли не все. Кто-то с рынка фастфудов ушёл практически сразу, другие продолжают работать на этом рынке и сегодня. Лидирующая пятёрка бургерных франшиз по всему миру выглядит так:

1-е место . McDonalds. Самая крупная фастфуд-сеть в мире. 35 тыс. ресторанов в 119 странах мира. Число сотрудников по миру — 1,8 млн.

. McDonalds. Самая крупная фастфуд-сеть в мире. 35 тыс. ресторанов в 119 странах мира. Число сотрудников по миру — 1,8 млн. 2-е место. Kentucky Fried Chicken (KFC). Вторая по размерам и активности сеть фастфуда. 18,9 тыс. ресторанов в 118 странах мира. Фирменное блюдо — бургеры из мяса курицы. Число сотрудников по миру — 820 тыс.

Kentucky Fried Chicken (KFC). Вторая по размерам и активности сеть фастфуда. 18,9 тыс. ресторанов в 118 странах мира. Фирменное блюдо — бургеры из мяса курицы. Число сотрудников по миру — 820 тыс. 3-е место. Burger King. Одна из самых популярных фастфуд-сетей в США и третья "бургерная" по масштабам развития. Большая часть из 13 тыс. ресторанов BK находится на территории Америки. Число сотрудников — 34 тыс. человек.

Burger King. Одна из самых популярных фастфуд-сетей в США и третья "бургерная" по масштабам развития. Большая часть из 13 тыс. ресторанов BK находится на территории Америки. Число сотрудников — 34 тыс. человек. 4-е место. Dairy Queen. Неизвестная в России, но крайне популярная в США сеть ресторанов быстрого питания. Классическое меню с бургерами, мороженым и газировкой. 5,7 тыс. ресторанов по всему миру. Число сотрудников Dairy Queen — около 15 тыс. человек.

Dairy Queen. Неизвестная в России, но крайне популярная в США сеть ресторанов быстрого питания. Классическое меню с бургерами, мороженым и газировкой. 5,7 тыс. ресторанов по всему миру. Число сотрудников Dairy Queen — около 15 тыс. человек. 5-е место. Wendy`s. Одна из самых популярных франшиз в США. Фирменное блюдо — классические бургеры и луковые кольца. 6,8 тыс. ресторанов по миру обслуживают около 10 тыс. сотрудников.

Кроме самых крупных бургерных в США активно работают и развиваются бургерные поменьше, однако многие из них известны не миллиардными заработками, а главным продуктом, попробовать который съезжаются люди со всего мира.

Главное — резиновый желудок

Главное, что нужно знать о сетях быстрого питания, — в их задачи не входит приготовление здоровой пищи. Они готовят еду вкусно, дёшево и быстро. Углеводы и жиры в продуктах, используемых для быстрого утоления голода, — одна из главных причин эпидемии ожирения в мире. Кроме того, сладкие напитки и мороженое способствуют развитию заболеваний поджелудочной железы и печени, а также провоцируют и ускоряют развитие сахарного диабета первого и второго типов. Для того чтобы не потерять старых клиентов и завоевать лояльность новых, владельцы франшиз идут на хитрости. Одни пытаются продавать бургеры из искусственного мяса, выращенного с применением технологии "смешивания" растительных компонентов и мясных ароматизаторов.

Долговременное употребление таких продуктов в пищу значительно повышает риск бесплодия — с 8 до 16%. Учёные из Университета Аделаиды уверены, что возможность забеременеть, сохранить, выносить и родить здорового ребёнка у женщин напрямую зависит от питания, и фастфуд в случае желания иметь детей нужно исключить из рациона совсем.

Для того чтобы удержать клиентов, сети идут на смелые эксперименты. Многие используют безглютеновый хлеб, добавляют в меню веганские бургеры с картофелем и морковью, а KFC даже собирается печатать мясо на специальном 3D-биопринтере. Всё ради того, чтобы клиент пришёл снова и потратил деньги.

У бургерных ресторанов даже есть собственный вид спорта — поедание булок с мясом на скорость. Рекордсменом в этих соревнованиях считается американка Молли Скалер — пятикратная победительница ежегодного конкурса по скоростному поеданию бургеров. На мероприятии, организованном сетью Z-Burger, Скалер удалось за десять минут поглотить 32 бургера. Она сумела обогнать 15 соперников и побила собственный прошлогодний рекорд — 27 бургеров за то же время.

Дороже золота