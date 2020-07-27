Можно порвать рот. Самые дорогие и самые большие бургеры в мире

Такой, какой есть
Первые "булки с мясом и овощами" в США начали подавать к столу ещё в середине 1800-х годов. Однако лишь в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг из Нью-Хейвена начал продавать первые гамбургеры — пищу быстрого приготовления, на которой через несколько десятилетий предприимчивые американцы начали делать огромные состояния. Рецепт Лессинга не был оригинальным: он использовал традиционный немецкий бифштекс и две круглые булочки с соусом и листком салата.
Бургер сам себя не съест. Петербуржцы выстроились в очередь перед работающим "Макдоналдсом" — видеоОтмечается, что заведение быстрого питания принимает только заказы навынос.
Два десятка лет спустя в Канзасе открылся первый фастфуд-ресторан White Castle — "головное" заведение одной из старейших в мире фастфуд-франшиз. Четверть века мясное лакомство быстрого приготовления продавалось по цене в пять центов, чем и обеспечило владельцев первого ресторана постоянной прибылью и преданными клиентами. Чуть позднее, когда к индустрии фастфуда все более-менее привыкли, вместо относительно недорого мяса в гамбургерах начали использовать мясо высшего сорта. Особенную популярность такие "стейкбургеры" получили в финансовых столицах мира, где запрос на еду премиум-сегмента особенно высок.
Самые успешные
С момента первой продажи гамбургера и первого открытого заведения стало понятно, что продавать фастфуд можно по-разному. Делать мясную или куриную котлету одинаково вкусной на разных континентах смогли не все. Кто-то с рынка фастфудов ушёл практически сразу, другие продолжают работать на этом рынке и сегодня. Лидирующая пятёрка бургерных франшиз по всему миру выглядит так:
- 1-е место. McDonalds. Самая крупная фастфуд-сеть в мире. 35 тыс. ресторанов в 119 странах мира. Число сотрудников по миру — 1,8 млн.
- 2-е место. Kentucky Fried Chicken (KFC). Вторая по размерам и активности сеть фастфуда. 18,9 тыс. ресторанов в 118 странах мира. Фирменное блюдо — бургеры из мяса курицы. Число сотрудников по миру — 820 тыс.
- 3-е место. Burger King. Одна из самых популярных фастфуд-сетей в США и третья "бургерная" по масштабам развития. Большая часть из 13 тыс. ресторанов BK находится на территории Америки. Число сотрудников — 34 тыс. человек.
- 4-е место. Dairy Queen. Неизвестная в России, но крайне популярная в США сеть ресторанов быстрого питания. Классическое меню с бургерами, мороженым и газировкой. 5,7 тыс. ресторанов по всему миру. Число сотрудников Dairy Queen — около 15 тыс. человек.
- 5-е место. Wendy`s. Одна из самых популярных франшиз в США. Фирменное блюдо — классические бургеры и луковые кольца. 6,8 тыс. ресторанов по миру обслуживают около 10 тыс. сотрудников.
Миссия "Спасение". В России от коронавируса умирает ресторанный бизнес. Но "Макдоналдсу" и "Бургер Кингу" не страшноПравительство России расширило список системообразующих компаний. Из сетей фастфуда в него попали только "Макдоналдс" и "Бургер кинг". Ни одна российская сеть быстрого питания в список не попала. Как сообщают "Ведомости", включение в список позволяет компаниям получать доступ к льготному кредитованию, "процентным каникулам" и адресным субсидиям.
Кроме самых крупных бургерных в США активно работают и развиваются бургерные поменьше, однако многие из них известны не миллиардными заработками, а главным продуктом, попробовать который съезжаются люди со всего мира.
Главное — резиновый желудок
Главное, что нужно знать о сетях быстрого питания, — в их задачи не входит приготовление здоровой пищи. Они готовят еду вкусно, дёшево и быстро. Углеводы и жиры в продуктах, используемых для быстрого утоления голода, — одна из главных причин эпидемии ожирения в мире. Кроме того, сладкие напитки и мороженое способствуют развитию заболеваний поджелудочной железы и печени, а также провоцируют и ускоряют развитие сахарного диабета первого и второго типов. Для того чтобы не потерять старых клиентов и завоевать лояльность новых, владельцы франшиз идут на хитрости. Одни пытаются продавать бургеры из искусственного мяса, выращенного с применением технологии "смешивания" растительных компонентов и мясных ароматизаторов.
Бургеры с икрой и "Макфлурри" с водкой. Чем российский "Макдоналдс" удивил американцев"Макдоналдсу" в России 30 лет. Именно 31 января 1990 года в Москве, на Пушкинской площади, открылся первый в России ресторан быстрого питания с американскими бутербродами. Именно тогда русский человек узнал, что булка с котлетой и кетчупом — это обязательно гамбургер. А если добавить к нему сыр, то получится чизбургер. Эти и ряд других иностранных слов с тех пор поселились в нашем лексиконе навсегда. Рассказываем, с чего начинался "Макдоналдс" и что с ним сегодня.
Долговременное употребление таких продуктов в пищу значительно повышает риск бесплодия — с 8 до 16%. Учёные из Университета Аделаиды уверены, что возможность забеременеть, сохранить, выносить и родить здорового ребёнка у женщин напрямую зависит от питания, и фастфуд в случае желания иметь детей нужно исключить из рациона совсем.
Веганский бургер чуть не убил двухлетнюю девочкуСильнейшую аллергическую реакцию вызвал гороховый протеин, содержащийся в растительном заменителе мяса.
Для того чтобы удержать клиентов, сети идут на смелые эксперименты. Многие используют безглютеновый хлеб, добавляют в меню веганские бургеры с картофелем и морковью, а KFC даже собирается печатать мясо на специальном 3D-биопринтере. Всё ради того, чтобы клиент пришёл снова и потратил деньги.
Укол смерти со вкусом бургера. Как косметологи уродуют людей на фуд-кортахВ "Инстаграме" активно обсуждается видео, на котором косметолог делает девушке инъекции в лицо на фуд-корте торгового комплекса. Люди едят картошку фри и бургеры, а за соседним столиком лежат шприцы, ампулы и салатик с кофе.
У бургерных ресторанов даже есть собственный вид спорта — поедание булок с мясом на скорость. Рекордсменом в этих соревнованиях считается американка Молли Скалер — пятикратная победительница ежегодного конкурса по скоростному поеданию бургеров. На мероприятии, организованном сетью Z-Burger, Скалер удалось за десять минут поглотить 32 бургера. Она сумела обогнать 15 соперников и побила собственный прошлогодний рекорд — 27 бургеров за то же время.
Дороже золота
Изысканные бургеры стоимостью в несколько тысяч долларов давно приравняли к произведениям ресторанного искусства. В списке самых дорогих бургеров несколько позиций, однако самый дорогой бургер мы сознательно не упомянули. Всё дело в том, что флербургер — это не совсем обычные булочки с котлетой посередине. Вместо обычного мяса — внутри котлета из японской мраморной говядины, приправа — соус из белых трюфелей и фуа-гра. Подаётся флербургер в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Гостю приносят обычную белую тарелку с картошкой фри и бутылкой вина с выдержкой в четверть века. Наливают вино в специальный бокал из венецианского стекла. Бокал, как и сертификат о поедании самого дорогого бургера в мире, можно забрать домой. Стоит такое удовольствие — пять тысяч долларов.