Советника главы "Роскосмоса" Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на CoViD-19

— Члены ОНК посетили "Лефортово" и выяснили, что у Сафронова заболело горло. По инструкции в таких случаях у заключённого сразу берут анализ на коронавирус и помещают в карантинную одиночную камеру , — говорится в сообщении.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал.