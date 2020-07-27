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Советника главы "Роскосмоса" Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на CoViD-19

Бывший журналист обвиняется в госизмене.

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Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, изолировали в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

Члены ОНК посетили "Лефортово" и выяснили, что у Сафронова заболело горло. По инструкции в таких случаях у заключённого сразу берут анализ на коронавирус и помещают в карантинную одиночную камеру, — говорится в сообщении.

Адвокат рассказал, что дело Сафронова ведут 10 следователей ФСБ

Сегодня начинается рассмотрение судом жалобы на арест советника главы "Роскосмоса".

Отмечается, что Сафронов будет находиться в ней до получения результатов анализа на заболевание.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал.

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