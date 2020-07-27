Учёные нашли в Бразилии новую мутацию свиного гриппа

Учёные в Бразилии обнаружили новую, ранее неизвестную мутацию вируса свиного гриппа. Об этом сообщила глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz (научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при Минздраве) Миралда Сикейра в интервью газете Globo.
Она отметила, что этот вирус имеет генетические отличия от других возбудителей свиного гриппа и обладает высоким уровнем заразности.
— Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же, — отметила Сикейра, сравнивая его с коронавирусом.
Вирус обнаружили в городе Ибипоре штата Парана на юге Бразилии. Речь идёт о заражении 22-летней сотрудницы одного из местных мясоперерабатывающих предприятий. Женщина перенесла болезнь в лёгкой форме, а случаев передачи вируса между людьми пока не зафиксировано. Однако, по мнению Сикейры, при дальнейших мутациях возбудителя вероятность распространения болезни от человека к человеку может увеличиться.
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса в миреГлава организации отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло практически вдвое.
Сейчас учёные изучают около двух тысяч образцов биоматериала жителей региона, не заражённых коронавирусом.
По словам исследователя, вакцина против нового свиного гриппа может быть создана в короткий срок. Хоть этот препарат не будет идеальным и не сможет сформировать длительный иммунитет, но поможет предотвратить вероятную пандемию.