Учёные нашли в Бразилии новую мутацию свиного гриппа

Учёные в Бразилии обнаружили новую, ранее неизвестную мутацию вируса свиного гриппа. Об этом сообщила глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz (научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при Минздраве) Миралда Сикейра в интервью газете Globo.

Она отметила, что этот вирус имеет генетические отличия от других возбудителей свиного гриппа и обладает высоким уровнем заразности.

— Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же, — отметила Сикейра, сравнивая его с коронавирусом.

Вирус обнаружили в городе Ибипоре штата Парана на юге Бразилии. Речь идёт о заражении 22-летней сотрудницы одного из местных мясоперерабатывающих предприятий. Женщина перенесла болезнь в лёгкой форме, а случаев передачи вируса между людьми пока не зафиксировано. Однако, по мнению Сикейры, при дальнейших мутациях возбудителя вероятность распространения болезни от человека к человеку может увеличиться.

Сейчас учёные изучают около двух тысяч образцов биоматериала жителей региона, не заражённых коронавирусом.