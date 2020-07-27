Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Ливию
Фото © Климентьев Михаил / ТАСС
Диалог состоялся по инициативе турецкой стороны.
Между российским президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, посвящённый ситуации в Азербайджане, а также обстановке в других регионах, сообщается на сайте Кремля.
— По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств говорили о Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. Кроме того, речь шла о ситуации в регионе. Лидеры обсудили положение дел в Сирии и Ливии.
— Дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов, — заявили в Кремле.
В завершение телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам.