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Регион
Опубликовано 27 июля 2020, 21:58

Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Ливию

Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

Диалог состоялся по инициативе турецкой стороны.

Между российским президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, посвящённый ситуации в Азербайджане, а также обстановке в других регионах, сообщается на сайте Кремля.

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По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств говорили о Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. Кроме того, речь шла о ситуации в регионе. Лидеры обсудили положение дел в Сирии и Ливии.

Дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов, — заявили в Кремле.

В завершение телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам.

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Алексей Дёмин
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