Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Ливию

Между российским президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, посвящённый ситуации в Азербайджане, а также обстановке в других регионах, сообщается на сайте Кремля.

— По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств говорили о Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. Кроме того, речь шла о ситуации в регионе. Лидеры обсудили положение дел в Сирии и Ливии.

— Дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов, — заявили в Кремле.