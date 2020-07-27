Самарский полицейский приехал по вызову на семейные разборки и пострадал при взрыве

В Самаре полицейский получил лёгкие травмы во время взрыва при задержании дебошира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что правоохранитель выехал по вызову на семейные разборки, а при задержании подозреваемый бросил в полицейского "предмет, который взорвался". В пресс-службе отметили, что сотрудник при исполнении пострадал незначительно.