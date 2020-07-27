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Самарский полицейский приехал по вызову на семейные разборки и пострадал при взрыве

При задержании мужчина бросил в правоохранителя "предмет, который взорвался".

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Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

В Самаре полицейский получил лёгкие травмы во время взрыва при задержании дебошира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что правоохранитель выехал по вызову на семейные разборки, а при задержании подозреваемый бросил в полицейского "предмет, который взорвался". В пресс-службе отметили, что сотрудник при исполнении пострадал незначительно.

В военном лагере в столице Ирака прогремели взрывы

СМИ сообщали о ракетной атаке, но причиной оказалась жара.

В ГУ МВД России по региону также уточнили, что дебошир в настоящий момент задержан. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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