Малыш на драйве по-русски. Москвичка села за руль с грудным ребёнком на коленях — видео

В Москве женщина села за руль автомобиля вместе со своим ребёнком, разместив малыша на коленях. Об этом сообщает телеканал "360".

Водители запечатлели автоледи и по совместительству мать на светофоре напротив Кунцевского суда — на перекрёстке Ярцевской и Партизанской улиц. На кадрах видно, что ребёнок с любопытством наблюдает за ситуацией на дороге и даже крутит руль, пока автомобиль приостановлен.

Очевидцы рассказали, что женщина так и ехала с малышом на коленях. Уточняется, что москвичка находилась за рулём автомобиля Audi TT.