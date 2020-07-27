Малыш на драйве по-русски. Москвичка села за руль с грудным ребёнком на коленях — видео

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В Москве женщина села за руль автомобиля вместе со своим ребёнком, разместив малыша на коленях. Об этом сообщает телеканал "360".
Водители запечатлели автоледи и по совместительству мать на светофоре напротив Кунцевского суда — на перекрёстке Ярцевской и Партизанской улиц. На кадрах видно, что ребёнок с любопытством наблюдает за ситуацией на дороге и даже крутит руль, пока автомобиль приостановлен.
В аварии на трассе в Туве погиб ребёнок и пострадали ещё шестеро детейТакже травмы получили трое взрослых.
Очевидцы рассказали, что женщина так и ехала с малышом на коленях. Уточняется, что москвичка находилась за рулём автомобиля Audi TT.
По правилам детей можно перевозить в машинах в специальных креслах и пристёгнутыми, а малыши до семи лет должны ездить только на заднем сиденье машины.