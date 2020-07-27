В Удмуртии школьник погиб, упав с велосипеда

В Вавожском районе Удмуртии 14-летний мальчик погиб, упав с велосипеда. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

— Подросток совместно со своей несовершеннолетней сестрой и знакомым пошли на берег реки. Ребята стали спускаться с холма пешком, а погибший стал спускаться с холма на велосипеде. Не справившись с управлением, подросток на высокой скорости упал с велосипеда и скатился вниз со склона холма, — говорится в сообщении.

В результате ребёнок получил телесные повреждения, от которых, не приходя в сознание, скончался в больнице. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, ход проверки взят под контроль руководителем следственного управления.