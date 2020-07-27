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Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями

Звезда "Игры престолов" родила дочь 22 июля.

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Фото © Instagram / hot995

Актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", впервые стала мамой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

24-летняя звезда родила дочь от своего мужа 30-летнего музыканта Джо Джонаса. По информации издания TMZ, малышку назвали Вилла. Отмечается, что роды актрисы проходили в больнице в Лос-Анджелесе.

Пара пока не подтвердила информацию о радостном событии.

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Рэперша выложила красивые фото, на которых показала заметно округлившийся живот.

Напомним, слухи о том, что Софи Тёрнер беременна, подтвердились в середине мая, когда папарацци засняли актрису с большим животом.

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