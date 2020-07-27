Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями

Актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", впервые стала мамой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
24-летняя звезда родила дочь от своего мужа 30-летнего музыканта Джо Джонаса. По информации издания TMZ, малышку назвали Вилла. Отмечается, что роды актрисы проходили в больнице в Лос-Анджелесе.
Пара пока не подтвердила информацию о радостном событии.
Ники Минаж беременна от мужа, который отсидел 11 лет в тюрьме за попытку изнасилования и убийствоРэперша выложила красивые фото, на которых показала заметно округлившийся живот.
Напомним, слухи о том, что Софи Тёрнер беременна, подтвердились в середине мая, когда папарацци засняли актрису с большим животом.