Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями

Актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", впервые стала мамой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

24-летняя звезда родила дочь от своего мужа 30-летнего музыканта Джо Джонаса. По информации издания TMZ, малышку назвали Вилла. Отмечается, что роды актрисы проходили в больнице в Лос-Анджелесе.

Пара пока не подтвердила информацию о радостном событии.