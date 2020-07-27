Пожар в женском СИЗО в Москве мог начаться из-за короткого замыкания

Причиной пожара в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники могло стать короткое замыкание. Эта версия на данный момент рассматривается как основная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также рассматриваются и другие версии. О точных причинах можно будет говорить после полной ликвидации пожара, когда отработают дознаватели, — сообщил источник агентства.