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Пожар в женском СИЗО в Москве мог начаться из-за короткого замыкания

Тушение огня продолжается уже четыре часа.

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Причиной пожара в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники могло стать короткое замыкание. Эта версия на данный момент рассматривается как основная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также рассматриваются и другие версии. О точных причинах можно будет говорить после полной ликвидации пожара, когда отработают дознаватели, — сообщил источник агентства.

Пожарная тревога в СИЗО № 6 сработала во время заседания по делу экс-чиновницы Минобрнауки Лукашевич

Сигнализация прозвучала прямо во время оглашения, но обвиняемая даже не шелохнулась.

Спасатели уже почти четыре часа тушат огонь. Информация о пожаре поступила в 16:17 мск, возгорание возникло в подвальном помещении, где хранятся матрасы. Из-за пожара эвакуировали 850 человек, Лайф публиковал видео с места событий.

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