Netflix заявила о работе над приквелом к "Ведьмаку"

Компания Netflix анонсировала новый сериал по вселенной "Ведьмака". Это будет приквел к основной истории, говорится на официальной странице компании в "Твиттере".

— 1200 лет до Геральта из Ривии, мир монстров, люди и эльфы слились в одно — и первый ведьмак появился на свет, — написала компания.

Сериал получил название The Witcher: Blood Origin. Он будет состоять из шести серий. Отвечать за него будут Деклан де Барра и Лорен Хиссрих.