Netflix заявила о работе над приквелом к "Ведьмаку"

Компания Netflix анонсировала новый сериал по вселенной "Ведьмака". Это будет приквел к основной истории, говорится на официальной странице компании в "Твиттере".
"Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Кавер омского хора на песню из сериала признан лучшимНа втором месте оказалась оперная версия "Коту подкиньте креветку".
— 1200 лет до Геральта из Ривии, мир монстров, люди и эльфы слились в одно — и первый ведьмак появился на свет, — написала компания.
Сериал получил название The Witcher: Blood Origin. Он будет состоять из шести серий. Отвечать за него будут Деклан де Барра и Лорен Хиссрих.
Как сообщал Лайф, поклонники "Ведьмака" во втором сезоне увидят нового охотника на чудовищ. Речь идёт о ведьмаке по имени Хемрик. Отмечается, что ни в книгах, ни в видеоиграх героя с таким или похожим именем не было.