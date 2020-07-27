Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Netflix заявила о работе над приквелом к "Ведьмаку"

В нём расскажут о мире до появления Геральта.

96

Компания Netflix анонсировала новый сериал по вселенной "Ведьмака". Это будет приквел к основной истории, говорится на официальной странице компании в "Твиттере".

"Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Кавер омского хора на песню из сериала признан лучшим

На втором месте оказалась оперная версия "Коту подкиньте креветку".

1200 лет до Геральта из Ривии, мир монстров, люди и эльфы слились в одно — и первый ведьмак появился на свет, — написала компания.

Сериал получил название The Witcher: Blood Origin. Он будет состоять из шести серий. Отвечать за него будут Деклан де Барра и Лорен Хиссрих.

Как сообщал Лайф, поклонники "Ведьмака" во втором сезоне увидят нового охотника на чудовищ. Речь идёт о ведьмаке по имени Хемрик. Отмечается, что ни в книгах, ни в видеоиграх героя с таким или похожим именем не было.

Выбор редакции

Loading...