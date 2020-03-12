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"Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Кавер омского хора не песню из сериала признан лучшим

На втором месте оказалась оперная версия "Коту подкиньте креветку".

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Песня Лютика в исполнении омского хора покорила композиторов сериала "Ведьмак". По их словам, это лучший кавер на ставшую популярной композицию "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

К настоящему моменту видео с записью коллектива посмотрело почти два миллиона человек.

Джиона Остинелли и Соня Белоусова в подкасте Netflix назвали версию омичей "чудесной". Второе место они присудили оперной версии "Коту подкиньте креветку", набравшей около 15 тысяч просмотров в "Ютубе".

Напомним, в январе 2020 года Государственный омский русский народный хор не остался равнодушным к популярной песне из сериала "Ведьмак" и записал свою версию хита. Видео опубликовали в соцсетях Омской филармонии.

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