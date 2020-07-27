Пара из Свердловской области в двенадцатый раз стала родителями

У семейной пары Яниса и Екатерины Кириченко из Свердловской области родился двенадцатый ребёнок, сообщила депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова.
— В прекрасной многодетной семье Кириченко из села Верховина Тугулымского района родилась очередная малышка — Виктория! — написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Крылова отметила, что роды проходили в Екатеринбурге, в Центре охраны материнства и младенчества. Депутат уточнила, что новорождённая стала двенадцатым ребёнком в семье. Многодетной матери Виктории 32 года.