Пара из Свердловской области в двенадцатый раз стала родителями

У семейной пары Яниса и Екатерины Кириченко из Свердловской области родился двенадцатый ребёнок, сообщила депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова.

— В прекрасной многодетной семье Кириченко из села Верховина Тугулымского района родилась очередная малышка — Виктория! — написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".