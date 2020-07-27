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Пара из Свердловской области в двенадцатый раз стала родителями

Многодетной матери всего 32 года.

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Фото © "ВКонтакте" / Наталья Крылова

У семейной пары Яниса и Екатерины Кириченко из Свердловской области родился двенадцатый ребёнок, сообщила депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова.

В прекрасной многодетной семье Кириченко из села Верховина Тугулымского района родилась очередная малышка — Виктория! — написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями

Звезда "Игры престолов" родила дочь 22 июля.

Крылова отметила, что роды проходили в Екатеринбурге, в Центре охраны материнства и младенчества. Депутат уточнила, что новорождённая стала двенадцатым ребёнком в семье. Многодетной матери Виктории 32 года.

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