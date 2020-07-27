Зоопарк Екатеринбурга открылся для посетителей после карантина

Екатеринбургский зоопарк открылся для посетителей после длительного карантина, сообщает пресс-служба учреждения.
"Прячутся в домиках или за мамами". В Новосибирском зоопарке на свет появились 16 голубоглазых мануловВес новорождённых пушистых малышей составляет около ста граммов.
— Разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 10% от вместимости объекта, — говорится в сообщении.
Там напомнили, что попасть в зоопарк можно только при наличии медицинской маски или респиратора. При осмотре экспозиции посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию. При этом лучше не идти в зоопарк, если у человека наблюдаются симптомы ОРВИ.
Отмечается, что за время карантина в коллекции зоопарка родились лисята, скунсы и зелёные мартышки. Осмотреть можно будет все вольеры, уличные экспозиции и павильоны, в которых животные содержатся круглогодично. Лишь здания с зимними экспозициями обезьян и тропических птиц будут закрыты.
Как сообщал Лайф, ранее в Московском зоопарке родились пятеро детёнышей краснокнижных северных оленей. Оленята сильно отличаются от взрослых сородичей: у них "детская" рыжая шёрстка. Пока что они питаются молоком, но уже пробуют всё, что растёт рядом.