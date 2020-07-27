Зоопарк Екатеринбурга открылся для посетителей после карантина

Екатеринбургский зоопарк открылся для посетителей после длительного карантина, сообщает пресс-служба учреждения.

— Разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 10% от вместимости объекта, — говорится в сообщении.

Там напомнили, что попасть в зоопарк можно только при наличии медицинской маски или респиратора. При осмотре экспозиции посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию. При этом лучше не идти в зоопарк, если у человека наблюдаются симптомы ОРВИ.

1 / 4

Отмечается, что за время карантина в коллекции зоопарка родились лисята, скунсы и зелёные мартышки. Осмотреть можно будет все вольеры, уличные экспозиции и павильоны, в которых животные содержатся круглогодично. Лишь здания с зимними экспозициями обезьян и тропических птиц будут закрыты.