Нашли друг друга. В Петербурге столкнулись два одинаковых Range Rover — видео

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В Санкт-Петербурге на улице Маяковского вечером 27 июля произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Range Rover. В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом аварии.

На кадрах видно, как коричневый автомобиль начал разворачиваться посередине дороги, а с другой стороны ехала белая машина. В итоге водитель коричневого Range Rover протаранил едущий автомобиль, после чего тот ещё задел припаркованное авто и влетел в стену здания.