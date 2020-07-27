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Нашли друг друга. В Петербурге столкнулись два одинаковых Range Rover — видео

После аварии одна из машин влетела в стену.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на улице Маяковского вечером 27 июля произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Range Rover. В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом аварии.

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Всего жертвами аварии стали восемь человек.

На кадрах видно, как коричневый автомобиль начал разворачиваться посередине дороги, а с другой стороны ехала белая машина. В итоге водитель коричневого Range Rover протаранил едущий автомобиль, после чего тот ещё задел припаркованное авто и влетел в стену здания.

К счастью, никто из пешеходов не проходил в это время по тротуару, поэтому жертв удалось избежать.

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