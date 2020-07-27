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В женском СИЗО в Москве ликвидирован пожар

Возгорание удалось потушить на площади 50 квадратных метров.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Спасателям удалось ликвидировать пожар в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по российской столице.

В 21:27 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Пожар в женском СИЗО в Москве мог начаться из-за короткого замыкания

Тушение огня продолжается уже четыре часа.

Напомним, информация о пожаре поступила в 16:17 мск, возгорание возникло в подвальном помещении, где хранятся матрасы. Из-за пожара было эвакуировано около 850 человек. Кроме того, Лайф публиковал видео с места происшествия.

Пожарная тревога в СИЗО № 6 сработала во время заседания по делу экс-чиновницы Минобрнауки Лукашевич

Сигнализация прозвучала прямо во время оглашения, но обвиняемая даже не шелохнулась.

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