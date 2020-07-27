В женском СИЗО в Москве ликвидирован пожар

Спасателям удалось ликвидировать пожар в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по российской столице.
— В 21:27 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, — говорится в сообщении.
Пожар в женском СИЗО в Москве мог начаться из-за короткого замыканияТушение огня продолжается уже четыре часа.
Напомним, информация о пожаре поступила в 16:17 мск, возгорание возникло в подвальном помещении, где хранятся матрасы. Из-за пожара было эвакуировано около 850 человек. Кроме того, Лайф публиковал видео с места происшествия.