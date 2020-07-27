Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Людей много, но это не мешает шопиться". Жители Петербурга поделились с Лайфом эмоциями после открытия ТЦ и ресторанов

Они признались, что очень соскучились и рады долгожданному открытию заведений.

148

Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге с 27 июля после длительного перерыва вновь открылись торговые центры. Лайф пообщался с жителями города и узнал, какие эмоции они испытывают после возобновления работы общественных мест.

Все магазины работают. Без масок не пускают, желательно перчатки надеть. Людей много, но это не мешает нам ходить шопиться. Мы очень рады, — рассказала одна из посетительниц ТЦ.

В Петербурге рестораны, аквапарки и торговые центры сегодня вновь откроются для посетителей

Для каждого учреждения есть свои меры предосторожности, которые должны соблюдать как сотрудники, так и посетители.

Кроме того, люди признались, что очень соскучились по торговым центрам и рады, что они открылись.

В городе также открылись залы кафе и ресторанов. Как рассказал сотрудник одного из заведений, в работе соблюдаются все требования, которые были озвучены из-за пандемии коронавируса.

"Люди соскучились". В Москве состоялось открытие фитнес-центров — видео

Однако многие клиенты продолжают заниматься по видеосвязи.

Мы соблюдаем все правила санитарной нормы, обрабатываем столы. Гостей на летней террасе всё равно [много], но и зал тоже подтягивается, — подчеркнул он.

Одна из посетительниц ресторана отметила, что очень счастлива их открытию, ведь "теперь в полной мере можно насладиться ощущением лета и отдыха".

Выбор редакции

Loading...