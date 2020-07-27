"Людей много, но это не мешает шопиться". Жители Петербурга поделились с Лайфом эмоциями после открытия ТЦ и ресторанов

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В Санкт-Петербурге с 27 июля после длительного перерыва вновь открылись торговые центры. Лайф пообщался с жителями города и узнал, какие эмоции они испытывают после возобновления работы общественных мест.

— Все магазины работают. Без масок не пускают, желательно перчатки надеть. Людей много, но это не мешает нам ходить шопиться. Мы очень рады, — рассказала одна из посетительниц ТЦ.

Кроме того, люди признались, что очень соскучились по торговым центрам и рады, что они открылись.

В городе также открылись залы кафе и ресторанов. Как рассказал сотрудник одного из заведений, в работе соблюдаются все требования, которые были озвучены из-за пандемии коронавируса.

— Мы соблюдаем все правила санитарной нормы, обрабатываем столы. Гостей на летней террасе всё равно [много], но и зал тоже подтягивается, — подчеркнул он.