Mercedes-Benz отзывает более тысячи автомобилей в России

Официальный представитель концерна Mercedes-Benz в России — АО "Мерседес-Бенц Рус" — принял решение отозвать более тысячи своих автомобилей.
Как сообщается на официальном сайте Росстандарта, производитель отзывает 1019 автомобилей серий S-класса (тип 222) и S-класса купе/кабриолет (тип 217).
Стоит отметить, что речь идёт о тех машинах, которые были выпущены с 2017 по 2019 год.
Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении.
С 2021 года Mitsubishi прекратит выпускать внедорожник PajeroПервые машины этой модели появились в начале 80-х годов прошлого века.
На автомобилях, которые попали в программу отзыва, должны бесплатно поменять бракованные детали.