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Mercedes-Benz отзывает более тысячи автомобилей в России

Производители обнаружили проблемы с заглушками на двигателе.

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Фото © Pixabay

Официальный представитель концерна Mercedes-Benz в России — АО "Мерседес-Бенц Рус" — принял решение отозвать более тысячи своих автомобилей.

Как сообщается на официальном сайте Росстандарта, производитель отзывает 1019 автомобилей серий S-класса (тип 222) и S-класса купе/кабриолет (тип 217).

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Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.

Стоит отметить, что речь идёт о тех машинах, которые были выпущены с 2017 по 2019 год.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении.

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Первые машины этой модели появились в начале 80-х годов прошлого века.

На автомобилях, которые попали в программу отзыва, должны бесплатно поменять бракованные детали.

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