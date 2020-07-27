Mercedes-Benz отзывает более тысячи автомобилей в России

Официальный представитель концерна Mercedes-Benz в России — АО "Мерседес-Бенц Рус" — принял решение отозвать более тысячи своих автомобилей.

Как сообщается на официальном сайте Росстандарта, производитель отзывает 1019 автомобилей серий S-класса (тип 222) и S-класса купе/кабриолет (тип 217).

Стоит отметить, что речь идёт о тех машинах, которые были выпущены с 2017 по 2019 год.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении.