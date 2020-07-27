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В центре Киева состоялся митинг против "капитуляции" в Донбассе

На акцию собралось около 300–500 жителей столицы.

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Фото © Facebook / "Движение сопротивления капитуляции"

Сотни человек вышли на митинг под Офис Президента Украины Владимира Зеленского с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе.

Как сообщает РИА "Новости", на акцию собралось около 300–500 граждан, она продолжалась полтора часа.

Приказ о прекращении огня в Донбассе выдали на Украине

Он вступил в силу с полуночи 27 июля.

В ходе митинга демонстранты выдвинули свои требования главе государства, среди которых есть пункт "не вступать в сговор с оккупантами". Документ передали представителям офиса украинского лидера.

Кроме того, в рамках акции митингующие спели национальный гимн и зажгли дымовые шашки. Отмечается, что уже люди разошлись, а обстановка в Киеве спокойная.

В Киеве заявили о нарушении перемирия республиками Донбасса

Сообщается о двух обстрелах со стороны ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что во время заседания контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе удалось согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня. Полпред РФ в трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.

Накануне приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР.

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