Операция "Невероятная скорость". Трамп рассказал, когда в США появится вакцина от CoViD-19

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии в штате Северная Каролина заявил, что вакцина от коронавируса в стране появится уже в конце 2020 года.

— В рамках операции "Невероятная скорость" мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины. Я слышал очень позитивную информацию: мы находимся в очень хорошей форме, чтобы к концу года сделать это, — отметил Трамп.

Глава Белого дома также пообещал поделиться лекарством со всеми странами мира, а целью операции "Невероятная скорость" является разработка и распространение 300 миллионов вакцин к январю 2021 года.