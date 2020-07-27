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Операция "Невероятная скорость". Трамп рассказал, когда в США появится вакцина от CoViD-19

Глава Белого дома также пообещал, что Штаты поделятся препаратом с другими странами мира.

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии в штате Северная Каролина заявил, что вакцина от коронавируса в стране появится уже в конце 2020 года.

В рамках операции "Невероятная скорость" мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины. Я слышал очень позитивную информацию: мы находимся в очень хорошей форме, чтобы к концу года сделать это, — отметил Трамп.

Трамп признался, что готов стать первым американцем, которому введут вакцину от коронавируса

Впрочем, американский лидер готов стать и последним, кто получит лекарство от CoViD-19.

Глава Белого дома также пообещал поделиться лекарством со всеми странами мира, а целью операции "Невероятная скорость" является разработка и распространение 300 миллионов вакцин к январю 2021 года.

Американская вакцина от коронавируса прошла испытания на людях

Отмечается, что у всех участников исследования были выработаны антитела к CoViD-19.

Кроме того, американский лидер призвал жителей страны соблюдать все меры предосторожности, введённые из-за коронавирусной инфекции.

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