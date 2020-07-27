Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Учёные начали испытание сыворотки от коронавируса на людях

Лечение на себе опробуют 242 пациента со средним и тяжёлым состоянием.

48

Фото © Pixabay

Аргентинские учёные приступили к испытаниям сыворотки от коронавирусной инфекции, которая эксклюзивно была разработана в стране. Об этом сообщает телеканал TN.

Британские учёные выделили шесть основных форм CoViD-19

Для этого они проанализировали информацию о 1600 пациентах.

Лечение на себе опробуют 242 пациента со средним и тяжёлым состоянием. Разработчики лекарства надеются получить первые результаты испытаний уже через три месяца.

Тестирование проходит сразу в трёх больницах, однако в дальнейшем его планируется распространить ещё более чем на десять медучреждений.

Учёные организуют концерт на 4000 человек, чтобы изучить распространение CoViD-19

Шоу запланировано на 22 августа этого года.

Сама сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, благодаря которой в организм вводятся антитела, позволяющие блокировать или предотвращать распространение инфекции.

Выбор редакции

Loading...