Учёные начали испытание сыворотки от коронавируса на людях

Аргентинские учёные приступили к испытаниям сыворотки от коронавирусной инфекции, которая эксклюзивно была разработана в стране. Об этом сообщает телеканал TN.
Британские учёные выделили шесть основных форм CoViD-19Для этого они проанализировали информацию о 1600 пациентах.
Лечение на себе опробуют 242 пациента со средним и тяжёлым состоянием. Разработчики лекарства надеются получить первые результаты испытаний уже через три месяца.
Тестирование проходит сразу в трёх больницах, однако в дальнейшем его планируется распространить ещё более чем на десять медучреждений.
Учёные организуют концерт на 4000 человек, чтобы изучить распространение CoViD-19Шоу запланировано на 22 августа этого года.
Сама сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, благодаря которой в организм вводятся антитела, позволяющие блокировать или предотвращать распространение инфекции.