Учёные начали испытание сыворотки от коронавируса на людях

Аргентинские учёные приступили к испытаниям сыворотки от коронавирусной инфекции, которая эксклюзивно была разработана в стране. Об этом сообщает телеканал TN.

Лечение на себе опробуют 242 пациента со средним и тяжёлым состоянием. Разработчики лекарства надеются получить первые результаты испытаний уже через три месяца.

Тестирование проходит сразу в трёх больницах, однако в дальнейшем его планируется распространить ещё более чем на десять медучреждений.