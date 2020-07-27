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Учёные назвали самую надёжную маску от коронавируса

Для исследования была использована специально разработанная светодиодная система освещения и высокоскоростная камера.

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Фото © Pixabay

Группа специалистов из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии выяснила, что лучше всего от коронавирусной инфекции защищает человека хирургическая маска. Об этом сообщает ScienceDaily.

Как уточняется, в ходе исследования учёные сравнили эффективность трёх видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты. Специалисты использовали специально разработанную светодиодную систему освещения и высокоскоростную камеру, чтобы можно было отследить процесс рассеивания микроскопических капель потенциальными носителями вируса CoViD-19.

В результате оказалось, что трёхслойной хирургической маске лучше всего удалось сдерживать эти частицы.

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Её эффект сохраняется даже после 50 стирок.

При этом, как подчеркнули исследователи, даже один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель вируса, однако двухслойные средства защиты были более эффективными.

Кроме того, на действие медицинских масок также влияет тип материала, дизайн, плотность прилегания к лицу и частота стирки.

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Глава организации отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло практически вдвое.

Отмечается, что учёные рекомендуют делать маски самим, но при этом использовать не менее двух слоёв ткани.

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