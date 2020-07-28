В США мужчина купил Lamborghini на деньги, выделенные на помощь бизнесу во время пандемии

В Соединённых Штатах предъявили обвинение в мошенничестве 29-летнему жителю Майами (штат Флорида), который приобрёл спортивный автомобиль на деньги, выделенные ему по программе помощи предпринимателям в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает NBC.

Уточняется, что мужчина отправил заявку на выделение ему 13,5 миллиона долларов в качестве помощи от государства в условиях пандемии. В банке после рассмотрения заявки выдали американцу кредит в размере почти четырёх миллионов евро. Отмечается, что эти средства можно было не возвращать при условии предоставления подтверждающих документов о том, что деньги пошли на выплату зарплат сотрудникам.

Однако, по данным NBC, через несколько дней после того, как денежные средства поступили мужчине на счёт, он купил новый автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска. Сообщается, что стоимость машины составила более 300 тысяч долларов.

Федеральная прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в банковском мошенничестве. Автомобиль и все деньги, которые остались на счету бизнесмена, а это около 3,5 миллиона, были конфискованы.