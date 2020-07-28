Дегтярёв пригласил в Хабаровск главу Минстроя Якушева для решения вопроса обманутых дольщиков

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что в ближайшее время для обсуждения проблем с недостроенным жильём и обманутыми дольщиками в регион должен прибыть глава Минстроя России Владимир Якушев.
— По телефону поговорил с министрами. Владимир Владимирович Якушев обещал к нам приехать, мы обязательно его примем и проведём все соответствующие мероприятия: и о подготовке к зиме поговорим, и об обманутых дольщиках — их здесь очень много, люди негодуют, строители некоторые подходят к своим обязанностям очень плохо, — рассказал Дегтярёв на своей странице в "Инстаграме".
"Давайте беречь друг друга". Дегтярёв сообщил, что у участников акции в поддержку Фургала нашли ножи и топорОн также призвал жителей региона оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию.
Кроме того, врио губернатора края отметил, что обсудит с министром и другие проблемы в региональной строительной сфере.
Ранее Дегтярёв поставил задачу перед Правительством Хабаровского края решить вопрос с долгостроями. По подсчётам, на завершение их строительства необходимо около 22 миллиардов рублей. Речь в том числе шла и о домах дольщиков.
Песков — о контактах Дегтярёва с Москвой: На активной связиЗа ситуацией самым внимательным образом наблюдает российский лидер Владимир Путин.
Стоит отметить, что в Хабаровском крае 24 проблемных дома, а свои квартиры ждут более 1,4 тысячи дольщиков. С 2018 года собственную жилплощадь смогли получить более 1,1 тысячи обманутых дольщиков.