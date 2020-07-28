Дегтярёв пригласил в Хабаровск главу Минстроя Якушева для решения вопроса обманутых дольщиков

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что в ближайшее время для обсуждения проблем с недостроенным жильём и обманутыми дольщиками в регион должен прибыть глава Минстроя России Владимир Якушев.

— По телефону поговорил с министрами. Владимир Владимирович Якушев обещал к нам приехать, мы обязательно его примем и проведём все соответствующие мероприятия: и о подготовке к зиме поговорим, и об обманутых дольщиках — их здесь очень много, люди негодуют, строители некоторые подходят к своим обязанностям очень плохо, — рассказал Дегтярёв на своей странице в "Инстаграме".

Кроме того, врио губернатора края отметил, что обсудит с министром и другие проблемы в региональной строительной сфере.

Ранее Дегтярёв поставил задачу перед Правительством Хабаровского края решить вопрос с долгостроями. По подсчётам, на завершение их строительства необходимо около 22 миллиардов рублей. Речь в том числе шла и о домах дольщиков.