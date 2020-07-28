Китай обогнал Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Экономим и едим. Свинина, говядина или баранина — какое мясо выгоднее и полезнее для организма Мясоеды и диетологи постоянно спорят, какое мясо выбирать, чтобы не навредить организму и не ударить по семейному бюджету. На самом деле каждый продукт полезен по-своему. Важно покупать то мясо, которое подходит именно вам по своим характеристикам.