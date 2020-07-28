Китай обогнал Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Россия за первую половину 2020 года в 2,2 раза нарастила поставки мяса и субпродуктов в страны мира, получив за это 336 миллионов долларов. Лидером среди покупателей стал Китай, сообщает РБК.
Экономим и едим. Свинина, говядина или баранина — какое мясо выгоднее и полезнее для организмаМясоеды и диетологи постоянно спорят, какое мясо выбирать, чтобы не навредить организму и не ударить по семейному бюджету. На самом деле каждый продукт полезен по-своему. Важно покупать то мясо, которое подходит именно вам по своим характеристикам.
Отмечается, что на долю материкового Китая пришлось 45% всех российских поставок, а с учётом Гонконга доля возрастает до 54%. Поднебесная в рейтинге обогнала Украину, доля поставок в которую уменьшилась до 16%. Несмотря на это, в денежном эквиваленте доля Незалежной возросла с 42 до 53 миллионов долларов.
Эксперт раскрыла причины быстрой порчи мясаТакже она дала рекомендации по упаковке мяса после покупки.
Эксперты отмечают, что нарастить экспорт РФ удалось во многом за счёт поставок мяса птицы. При этом подъём доли Китая в экспорте мяса аналитики связывают с работой российских чиновников по вопросу открытия рынка для товаров из России. Речь идёт не только о птице, но и об охлаждённой говядине.