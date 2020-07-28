Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

Министерство финансов России подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, согласно которым денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В данный момент в пользу государства можно изымать только имущество, которое было куплено на неподтверждённые доходы.
В России хотят запретить использование цифровой валюты для оплаты товаров и услугСоответствующий законопроект подготовлен ко второму чтению в Государственной думе.
Кроме того, сообщается, что данная мера будет касаться всех жителей страны, а не только госслужащих. Стоит отметить, что новые нормы могут вступить в силу уже к концу этого года.
При этом в финансовом ведомстве не уточнили, кто будет отвечать за проверку доходов граждан. Также пока неясно, какая будет минимальная сумма для того, чтобы инициировать проверку.
Минфин сократил продажи валюты. Стоит ли ждать обвала рубля и до каких отметок подорожает долларНа этой неделе российская валюта обновила минимумы с мая. Доллар стоит дороже 72 рублей. И есть вероятность, что на этом снижение курса рубля не остановится. С 8 июля Минфин сократит продажи валюты из Фонда национального благосостояния. И это далеко не единственный фактор, который давит на рубль.
Ранее Министерство финансов России внесло предложение конфисковывать незаконно выведенную из страны валюту. Сообщалось, что по нынешнему законодательству конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу. Предполагается, что после принятия поправок такая мера будет использоваться в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются фальшивые документы.