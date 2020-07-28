Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

Министерство финансов России подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, согласно которым денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В данный момент в пользу государства можно изымать только имущество, которое было куплено на неподтверждённые доходы.

Кроме того, сообщается, что данная мера будет касаться всех жителей страны, а не только госслужащих. Стоит отметить, что новые нормы могут вступить в силу уже к концу этого года.

При этом в финансовом ведомстве не уточнили, кто будет отвечать за проверку доходов граждан. Также пока неясно, какая будет минимальная сумма для того, чтобы инициировать проверку.