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Ким Чен Ын рассказал, благодаря чему "никогда не будет войны" в КНДР

По его словам, республика может себя защитить от любого давления и угроз.

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Фото © KCNA / EPA / TASS

Наличие у КНДР ядерного оружия гарантирует стране безопасность и обеспечивает надёжную защиту. Об этом в ходе национальной конференции ветеранов, проведённой по случаю 67-й годовщины подписания Корейского соглашения о перемирии, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

Благодаря нашим надёжным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда, — отметил Ким Чен Ын.

В МИД КНДР считают, что переговоры с США бессмысленны

В Северной Корее также заявили о "враждебной политике" Штатов.

По его словам, республика может себя защитить от любого давления и угроз со стороны "враждебных империалистических сил", что сумела доказать по ходу своего развития.

Добавим, что в КНДР отмечается национальный праздник в честь подписания Соглашения о перемирии в корейской войне. При этом формально война ещё продолжается.

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