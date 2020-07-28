Ким Чен Ын рассказал, благодаря чему "никогда не будет войны" в КНДР

Наличие у КНДР ядерного оружия гарантирует стране безопасность и обеспечивает надёжную защиту. Об этом в ходе национальной конференции ветеранов, проведённой по случаю 67-й годовщины подписания Корейского соглашения о перемирии, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

— Благодаря нашим надёжным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда, — отметил Ким Чен Ын.

По его словам, республика может себя защитить от любого давления и угроз со стороны "враждебных империалистических сил", что сумела доказать по ходу своего развития.