Эксперт рассказал, почему вино россиянам вреднее, нежели европейцам

У жителей России не сформирована многолетняя винная культура, как у европейцев, а потому здоровью наших соотечественников напиток наносит более серьёзный вред. Об этом радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон.

— Во Франции, Италии и Испании — там все знают, какое вино и когда надо пить. Там люди разбираются в сортах винограда и понимают, к какой еде какое вино подходит. У них есть винная культура... <...> У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому, — подчеркнул Ковальзон.

По мнению эксперта, в этом вопросе важен правильный подбор вина, в чём может помочь профессиональный сомелье. Однако даже его мнение не может быть последним.

— На самом деле человек должен сам себе подобрать вино, от которого ему будет хорошо, и живот болеть не будет, и изжоги не будет, — уверяет Ковальзон.