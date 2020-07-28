Эксперт рассказал, почему вино россиянам вреднее, нежели европейцам

У жителей России не сформирована многолетняя винная культура, как у европейцев, а потому здоровью наших соотечественников напиток наносит более серьёзный вред. Об этом радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон.
— Во Франции, Италии и Испании — там все знают, какое вино и когда надо пить. Там люди разбираются в сортах винограда и понимают, к какой еде какое вино подходит. У них есть винная культура... <...> У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому, — подчеркнул Ковальзон.
Диетолог рассказал, сколько вина можно пить с пользой для здоровьяСпециалист отметил, что умеренное количество напитка благоприятно влияет на переваривание пищи.
По мнению эксперта, в этом вопросе важен правильный подбор вина, в чём может помочь профессиональный сомелье. Однако даже его мнение не может быть последним.
— На самом деле человек должен сам себе подобрать вино, от которого ему будет хорошо, и живот болеть не будет, и изжоги не будет, — уверяет Ковальзон.
Диетолог рассказала, как снизить холестерин и улучшить память с помощью винаПри этом врач предостерегла от неумеренного употребления алкоголя.
Впрочем, доктор биологических наук нашёл и ещё одну проблему, которая присуща россиянам. По его мнению, вино необходимо употреблять, как и любой алкоголь, в умеренных дозах, однако зачастую наши сограждане пьют в "токсических дозах".