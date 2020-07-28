Красота с доставкой на дом. Россияне смогут наблюдать за полярным сиянием онлайн

Россия совместно с некоторыми европейскими странами собирается запустить проект, благодаря которому люди смогут в онлайн-режиме наблюдать за полярным сиянием.

В беседе с РИА "Новости" посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов сообщил о реализации ряда совместных проектов в сфере туризма в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС "Коларктик" на 2014–2020 годы, в которой помимо РФ также участвуют Финляндия, Норвегия и Швеция. В частности, дипломат отметил проекты "Феномены арктической природы", "Индустриальный туризм: развитие новых направлений в Арктике", которые осуществляются сейчас на территории Мурманской и Архангельской областей.

— Ещё один интересный совместный проект в сфере туризма — "Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса", — предполагающий установку камер наблюдения за полярным сиянием и его онлайн-трансляцию, — подчеркнул Корчунов.