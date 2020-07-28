Россиян могут обязать регистрировать собак

А вот кошек и самых разных других питомцев подобная процедура пока не коснётся.

В России могут ввести обязательную регистрацию для собак, что поможет снизить количество бездомных животных на улицах. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы Олег Шеин. Сейчас ведётся работа над изменениями в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

— Речь идёт о законопроекте, по которому владельцы собак — бесплатно, разумеется — должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных… Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать, — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в мире распространена практика, при которой хозяев, выбрасывающих животных на улицу, штрафуют за это. Однако в России отлов и стерилизация бездомных собак проводятся за счёт государства.