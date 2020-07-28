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Астероид размером с футбольное поле максимально приблизится к Земле 5 августа

В следующий раз он пролетит рядом с нашей планетой более чем через 100 лет.

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Фото © Pixabay

Астероид 2009 PQ1, размеры которого можно соотнести с футбольным полем (от 84 до 190 метров), летит в сторону Земли и максимально приблизится к ней 5 августа. Об этом со ссылкой на NASA сообщает РИА "Новости".

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Он приблизится к нашей планете 6 июня.

Отмечается, что минимальное расстояние между планетой и космическим телом будет в семь раз больше, чем дистанция между Землёй и Луной.

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NASA предупреждает: наша планета может столкнуться с космической опасностью. Причём столкнуться буквально — огромный астероид несётся к нам. Как ожидается, он приблизится к Земле уже завтра. Насколько опасен гость из космоса и что будет, если он действительно рухнет на континент или в море? Разбираем вероятность апокалипсиса.

При этом в следующий раз астероид группы Аполлонов пролетит вблизи нашей планеты лишь в 2137 году.

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