Астероид размером с футбольное поле максимально приблизится к Земле 5 августа

Астероид 2009 PQ1, размеры которого можно соотнести с футбольным полем (от 84 до 190 метров), летит в сторону Земли и максимально приблизится к ней 5 августа. Об этом со ссылкой на NASA сообщает РИА "Новости".
"Никакой опасности". Астроном рассказал о летящем к Земле астероидеОн приблизится к нашей планете 6 июня.
Отмечается, что минимальное расстояние между планетой и космическим телом будет в семь раз больше, чем дистанция между Землёй и Луной.
Субботний конец света. К Земле несётся гигантский и потенциально опасный астероидNASA предупреждает: наша планета может столкнуться с космической опасностью. Причём столкнуться буквально — огромный астероид несётся к нам. Как ожидается, он приблизится к Земле уже завтра. Насколько опасен гость из космоса и что будет, если он действительно рухнет на континент или в море? Разбираем вероятность апокалипсиса.
При этом в следующий раз астероид группы Аполлонов пролетит вблизи нашей планеты лишь в 2137 году.