Астероид размером с футбольное поле максимально приблизится к Земле 5 августа

Субботний конец света. К Земле несётся гигантский и потенциально опасный астероид NASA предупреждает: наша планета может столкнуться с космической опасностью. Причём столкнуться буквально — огромный астероид несётся к нам. Как ожидается, он приблизится к Земле уже завтра. Насколько опасен гость из космоса и что будет, если он действительно рухнет на континент или в море? Разбираем вероятность апокалипсиса.