Райан Рейнольдс пообещал пять тысяч долларов тому, кто вернёт украденного плюшевого медведя

Известный голливудский актёр Райан Рейнольдс пообещал вознаграждение тому, кто может помочь вернуть плюшевого медведя, которого украли вместе с рюкзаком у жительницы Ванкувера Мары Сориано.

— Ванкувер! Пять тысяч долларов тому, кто вернёт этого медведя Маре. Думаю, нам всем нужно, чтобы этот медведь вернулся домой, — написал актёр на своей странице в "Твиттере".

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

Сообщается, что рюкзак с игрушкой украли у Мары при переезде. Также были похищены документы, планшет, портативная игровая приставка. Однако наиболее важным для жительницы Ванкувера был именно медведь.

Выяснилось, что в нём находится встроенный диктофон, на котором записан голос мамы Мары Сориано, скончавшейся год назад от рака.

Пост Рейнольдса привлёк многих пользователей, которые также захотели внести свой денежный вклад, чтобы увеличить сумму вознаграждения. Кроме того, некоторые решили перечислить деньги в хоспис, где провела последние дни жизни мама Мары.