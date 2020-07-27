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Бывший артист Black Star рассказал, где может появиться Тимати после ухода из лейбла

Ранее рэпер сообщил, что уходит из компании, пояснив это тем, что "его миссия подошла к концу".

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Фото © Instagram / timatiofficial

Российский рэпер Тимати, который объявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, в будущем может заняться государственной службой. Об этом в беседе с "360" рассказал исполнитель Pabl.A (Александр Павлов), ранее сотрудничавший с Black Star.

Музыка останется. Другие сферы будут познаны. Я думаю, что Тимур займётся госдеятельностью. Известность никуда не уйдёт, — отметил он.

Музыкант также добавил, что ухода Тимати из компании "стоило ожидать". По словам Павлова, Black Star без Тимати будет уже совершенно другой.

Black Star как площадка существовать, конечно, будет, но Black Star как идея, образ жизни — в рамках лейбла — нет. Очень важно понимать, в каком смысле мы используем термин "существовать". Существовать как раньше — нет. Быть названием корпорации — да, — подчеркнул исполнитель.

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Подписчики модели удивлены, как она решилась на разлуку с рэпером.

А вот другой бывший участник лейбла, Саша Чест, уверен, что Black Star и Тимати смогут спокойно существовать друг без друга.

Когда лейбл выпускает крутую музыку — он сможет существовать без Тимати, как и наоборот, — поведал музыкант.

По мнению Честа, причины ухода Тимати из компании могут быть разные, однако, как он утверждает, завершение этого периода жизни рэпер должен рассматривать как начало чего-то нового.

Напомним, Тимати сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, в понедельник, 27 июля. Своё решение он пояснил тем, что его миссия "подошла к концу". При этом он сохранил учредительские доли и права в нескольких проектах, а три компании перешли под его ответственность.

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