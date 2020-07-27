Бывший артист Black Star рассказал, где может появиться Тимати после ухода из лейбла

Российский рэпер Тимати, который объявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, в будущем может заняться государственной службой. Об этом в беседе с "360" рассказал исполнитель Pabl.A (Александр Павлов), ранее сотрудничавший с Black Star.

— Музыка останется. Другие сферы будут познаны. Я думаю, что Тимур займётся госдеятельностью. Известность никуда не уйдёт, — отметил он.

Музыкант также добавил, что ухода Тимати из компании "стоило ожидать". По словам Павлова, Black Star без Тимати будет уже совершенно другой.

— Black Star как площадка существовать, конечно, будет, но Black Star как идея, образ жизни — в рамках лейбла — нет. Очень важно понимать, в каком смысле мы используем термин "существовать". Существовать как раньше — нет. Быть названием корпорации — да, — подчеркнул исполнитель.

А вот другой бывший участник лейбла, Саша Чест, уверен, что Black Star и Тимати смогут спокойно существовать друг без друга.

— Когда лейбл выпускает крутую музыку — он сможет существовать без Тимати, как и наоборот, — поведал музыкант.

По мнению Честа, причины ухода Тимати из компании могут быть разные, однако, как он утверждает, завершение этого периода жизни рэпер должен рассматривать как начало чего-то нового.