Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Крыму пациент с ножом напал и ранил врача скорой помощи

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

40

Фото © ТАСС / Зиновская Ольга

В Симферополе врач скорой помощи получил ножевое ранение от пациента, к которому медики приехали на вызов. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье.

Жительница Симферополя вызвала бригаду <…> с целью оказания психиатрической медицинской помощи её 32-летнему сыну, который в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке, — говорится в сообщении ведомства.

"Был в состоянии аффекта". Зарезавший школьницу студент из Екатеринбурга получил 1,5 года ограничения свободы

Девушка после потасовки пришла домой и легла спать, не сказав родным о ранении.

На вызов выехала бригада врачей, и, когда они только зашли в квартиру, пациент неожиданно нанёс медику ножевое ранение в область шеи.

Другие сотрудники бригады скорой помощи смогли задержать нападавшего. А пострадавшего немедленно доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

Злоумышленника изолировали в медучреждение, где ему оказывается интенсивная психиатрическая помощь.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Выбор редакции

Loading...