В Крыму пациент с ножом напал и ранил врача скорой помощи

В Симферополе врач скорой помощи получил ножевое ранение от пациента, к которому медики приехали на вызов. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье.

— Жительница Симферополя вызвала бригаду <…> с целью оказания психиатрической медицинской помощи её 32-летнему сыну, который в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке, — говорится в сообщении ведомства.

На вызов выехала бригада врачей, и, когда они только зашли в квартиру, пациент неожиданно нанёс медику ножевое ранение в область шеи.

Другие сотрудники бригады скорой помощи смогли задержать нападавшего. А пострадавшего немедленно доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

Злоумышленника изолировали в медучреждение, где ему оказывается интенсивная психиатрическая помощь.